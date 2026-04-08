​Президент Туркменистана возглавил массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья

​Сегодня президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге, приуроченном к Всемирному дню здоровья, сообщает информационная программа «Watan».

Глава государства возглавил колонну участников, подтвердив приверженность Туркменистана принципам спорта как фактора мира, устойчивого развития и укрепления здоровья нации.

​Акция стартовала у монумента «Велосипед» на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве. В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса, члены Кабинета Министров, дипломаты, представители общественных организаций, СМИ, ректоры вузов, а также студенты и профессиональные спортсмены. Маршрут пробега пролегал по современным проспектам столицы. На пути участников велопробега были организованы выступления творческих коллективов.

​В ходе мероприятия было подчеркнуто, что развитие спорта и популяризация экологически чистого транспорта являются приоритетами государственной политики. Президент отметил значимость спортивной дипломатии, напомнив, что по инициативе Туркменистана ООН провозгласила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Глава государства продемонстрировал отличную физическую форму, пройдя дистанцию в авангарде колонны.

​Завершился велопробег в центре города возле дворца Рухыет. Обращаясь к участникам, глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего вовлечения молодежи в физкультурное движение для формирования здорового и целеустремленного поколения.

Аналогичные массовые спортивные и культурные мероприятия в честь праздника прошли сегодня во всех регионах страны и в городе Аркадаг.