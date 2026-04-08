Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Рэмзи объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса Аарон Рэмзи объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он написал в соцсетях.

«Это решение далось мне нелегко. После долгих размышлений я решил уйти из футбола. Во-первых, я хочу начать с Уэльса. Для меня было честью носить футболку сборной Уэльса и пережить с ней столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без невероятного вклада всех тренеров, под руководством которых я работал, и всего персонала, который во многом помогал мне.

Во-вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. Спасибо всем тренерам и персоналу, которые помогли мне осуществить мою мечту и играть на самом высоком уровне.

И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Если бы вы не были рядом со мной все это время, ничего из этого не было бы возможным», — написал Рэмзи.

Последним клубом в карьере 35-летнего валлийца стал мексиканский «Пумас», за который он выступал до октября 2025 года. За свою карьеру Рэмзи также играл за «Ювентус», «Ниццу», «Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Он выигрывал три Кубка Англии, титул чемпиона Италии и Кубок Шотландии. В составе сборной Уэльса полузащитник провел 86 матчей и забил 21 гол, заняв шестое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.