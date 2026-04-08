Стратегический ресурс: рейтинг стран по запасам редкоземельных металлов

Доминирование страны охватывает не только сырьевую базу, но и контроль над переработкой редкоземельных элементов (РЗЭ), что обеспечивает Пекину значительное влияние на глобальные технологические цепочки.

Согласно данным Геологической службы США, за Китаем следует Бразилия с запасом 21 миллион тонн. В список значимых игроков также входят Индия (6,9 млн т), Австралия (5,7 млн т), Россия и Вьетнам (по 3–4 млн т).

США, обладая ресурсом в 1,9 миллиона тонн, стремятся развивать собственную добычу для снижения зависимости от импорта.

Группа из 17 редкоземельных элементов, включая неодим и тербий, критически важна для производства электромобилей, ветряных турбин и оборонных технологий. Эксперты предупреждают, что высокая концентрация мощностей в одной стране создает риски для мировой промышленности в случае геополитических сбоев или введения экспортных ограничений.