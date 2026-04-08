От спорта в инвесторы: Роналду, Куртуа и Леброн вкладываются в фитнес и электрогонки

Трекеры платформы Whoop анализируют сон, восстановление и нагрузку, а также развивают функции виртуального тренера с использованием искусственного интеллекта. У сервиса уже более 2,5 млн пользователей, а выручка приблизилась к $1,1 млрд. За год бизнес вырос более чем вдвое, и теперь компания готовится к глобальной экспансии — от Европы до Азии — и потенциальному выходу на биржу.

Помимо Роналду и Леброна, в компанию вложились легендарный американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, защитник футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, североирландский гольфист Рори Макилрой и другие спортсмены. Теперь атлеты становятся не просто лицами брендов, а совладельцами технологических компаний.

Сам Роналду в последние годы активно строит инвестиционную империю. Он приобрел 25% испанского клуба «Альмерия», вложился в IT-проекты, пищевые бренды и даже запустил киностудию. Леброн Джеймс, в свою очередь, уже давно закрепился в бизнесе — от медиакомпаний до спортивных холдингов.

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа тем временем сделал ставку на принципиально новую нишу — электрические гонки на воде. Он стал владельцем команды Sierra Racing Club в чемпионате E1, который называют «экологической Формулой-1». Это серия гонок на полностью электрических катерах, способных развивать скорость свыше 90 км/ч.

E1 — молодой, но амбициозный проект. В числе владельцев команд уже фигурируют испанский теннисист Рафаэль Надаль, игрок в американский футбол Том Брэди, актер Уилл Смит и.. все тот же Леброн Джеймс. Гонки проходят в прибрежных городах по всему миру и сопровождаются экологическими инициативами.

Куртуа объясняет свой выбор интересом к технологиям и проектам с яркой идентичностью. Параллельно он инвестирует в киберспорт, футбольные клубы и спортивную инфраструктуру.

Всё это складывается в новую реальность: спорт больше не ограничивается стадионами. Сегодня это экосистема, где технологии и капитал играют не меньшую роль, чем голы и трофеи.