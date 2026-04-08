Мировой рынок одежды достиг $1,75 трлн: инфографика крупнейших брендов

Крупнейшим модным брендом по капитализации остаётся французская группа LVMH — 367,07 млрд долларов по состоянию на декабрь.

По данным Forbes, её владелец Бернар Арно занимал пятое место среди самых богатых людей мира.

На втором месте — французский дом Hermès с капитализацией 257,98 млрд долларов. Компания известна не только одеждой, но и аксессуарами и парфюмерией.

Третью позицию занимает испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti и Bershka. Её капитализация составила 177,66 млрд долларов.

Несмотря на то что в США зарегистрировано больше всего модных компаний — 49 из 133, по общей капитализации лидируют французские бренды. Пять компаний из Франции суммарно оцениваются в 792 млрд долларов, тогда как все американские — в 539 млрд.

Индустрия моды остаётся одной из крупнейших отраслей мировой экономики, а владельцы ведущих компаний регулярно входят в число самых состоятельных людей мира.