Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает информационная программа «Watan».

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе туркменской стороны, Гурбангулы Бердымухамедов от своего имени и от имени президента Туркменистана тепло поздравил Матвиенко с днем рождения, отметив её большой вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

​Особое внимание в разговоре было уделено парламентской дипломатии и предстоящим в октябре мероприятиям в Авазе, включая Диалог женщин, конференцию по демографии и встречу по линии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Матвиенко за поддержку этих инициатив, которые пройдут в преддверии заседания Совета глав государств СНГ под председательством Туркменистана.

В ходе беседы отмечалось, что участие туркменской делегации в международных мероприятиях, проводимых по инициативе спикера Совфеда Федерального Собрания РФ в рамках СНГ, таких как «Поезд памяти» и «Содружество моды», конференциях, фестивалях, встречах молодежи, женщин, по вопросам науки, образования, культуры и искусства, является подтверждением того, что Туркменистан высоко оценивает эти начинания и заинтересована в их практической реализации.

​Стороны также обсудили реализацию крупных гуманитарных проектов, среди которых создание совместного Туркмено-российского университета и строительство нового здания драматического театра имени А.С. Пушкина в Ашхабаде. Было подчеркнуто, что установка памятников Махтумкули Фраги в России, а также Александру Пушкину и Федору Достоевскому в Туркменистане является ярким символом взаимного уважения культур.

В завершение беседы глава Халк Маслахаты передал теплые слова приветствия президенту России Владимиру Путину.