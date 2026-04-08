Глава МИД Туркменистана принял копии верительных грамот нового посла Республики Корея

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 6 апреля принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Республики Корея Ли Вон-дже, сообщает сайт МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему расширению межгосударственного диалога.

Особое внимание дипломаты уделили роли контактов на высшем уровне в развитии политического взаимодействия. Была отмечена важность активизации межпарламентских связей и укрепления позиций в рамках международных форматов.

Туркменская сторона подчеркнула значительный потенциал для роста торгово-экономических отношений и выразила заинтересованность в развитии прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран. Также обсуждались перспективы партнерства в сферах образования, спорта и культуры.