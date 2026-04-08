В Вьетнаме избрали нового премьер-министра

Новым премьер-министром Вьетнама стал секретарь ЦК Коммунистической партии и глава Центрального организационного комитета Ле Минь Хынг. Об этом сообщает вьетнамское государственное агентство VNA.

Кандидатура была единогласно поддержана всеми 495 депутатами Национального собрания 16-го созыва. На посту главы правительства он будет находиться в течение пяти лет – до 2031 года.

В ходе церемонии Ле Минь Хынг принес присягу, пообещав хранить верность родине, народу и Конституции, а также выполнять задачи, возложенные партией и государством.

Новый глава правительства родился в 1970 году в провинции Хатинь, является магистром государственной политики и владеет французским языком.

Ранее он возглавлял канцелярию ЦК КПВ и Государственный банк Вьетнама, став самым молодым руководителем центробанка в истории страны в возрасте 46 лет.