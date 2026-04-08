Ахалтекинских скакунов будут популяризировать совместно с компаниями из Японии и Новой Зеландии

В обсуждении приняли участие руководитель японского общества «Akhal-teke Affinity Co. LTD» Мичико Аоэ и основатель новозеландской компании «Krukziener Properties» Эндрю Крукзинер.

Участники рассмотрели возможности проведения совместных мероприятий в рамках года «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Особый акцент был сделан на опыте новозеландской стороны в разведении чистокровных ахалтекинских лошадей и организации визитов туркменских делегаций в зарубежные коневодческие комплексы.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам организации профильных мероприятий, встреч и круглых столов, посвященных развитию коневодческого сектора

Иностранные партнеры получили официальное приглашение на празднование Национального праздника туркменского скакуна, который традиционно отмечается в последнее воскресенье апреля.