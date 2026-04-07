Huawei собирается выпустить складной смартфон Pura X2 уже в апреле

Складной смартфон Huawei Pura X2 может поступить в продажу уже в апреле 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

Ранее появлялась информация о возможной задержке устройства. Несмотря на то что предыдущая модель Pura X была представлена в марте прошлого года, сообщалось, что новое поколение выйдет только к июню 2026 года.

По данным источников, компания уже начала подготовку к анонсу устройства под кодовым названием Hope («Надежда»). При этом подробные характеристики смартфона официально не раскрываются.

Digital Chat Station также отметил, что в 2026 году Huawei может остаться единственным крупным китайским брендом, который предлагает компактный складной смартфон такого формата. Это может сделать модель Pura X2 редким предложением на рынке.

Ранее сообщалось, что устройство получит более емкий аккумулятор — около 6000 мАч вместо 4610 мАч у предыдущей версии. Ожидается, что внутренний гибкий экран увеличится до 7,5 дюйма. Также смартфон может получить от 12 до 20 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.