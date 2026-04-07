19-летний баскетболист впервые в истории НБА набрал больше 50 очков

При этом матч завершился для «Далласа» поражением со счетом 127:138.

На момент встречи Флэггу было 19 лет и 103 дня. Он превзошёл прежний рекорд, установленный Брендоном Дженнингсом 14 ноября 2009 года, когда тот набрал 55 очков в возрасте 20 лет и 52 дней.

В число самых молодых игроков, преодолевших отметку в 50 очков за матч, также входят Леброн Джеймс (56 очков; 20 лет и 80 дней), Девин Букер (70 очков; 20 лет и 145 дней) и Виктор Вембаньяма (50 очков; 20 лет и 314 дней).

Кроме того, для Флэгга это уже третий матч в текущем сезоне, в котором он набрал не менее 40 очков. Это лучший результат среди новичков со времён Аллена Айверсона, показанный в сезоне 1996/97.

Купер Флэгг был выбран под первым номером драфта НБА 2025 года. В текущем сезоне он в среднем набирает 20,8 очка за игру, а также делает 6,6 подбора и 4,5 результативной передачи.