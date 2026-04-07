16 лет успеха: Xiaomi празднует день рождения

Xiaomi отмечает свою 16-ю годовщину. Компания была основана 6 апреля 2010 года в Пекине, и за это время успела закрепить за собой статус мирового лидера в сегменте носимых гаджетов, а также мощно ворваться в рынок электромобилей.

В честь годовщины основатель компании Лэй Цзюнь опубликовал в Weibo памятный снимок штаб-квартиры, подчеркнув значимость этой даты для всей экосистемы бренда.

История успеха началась в августе 2010 года с запуска первой бета-версии MIUI, ставшей фундаментом для будущих смартфонов. Уже к 2011 году компания представила свой первый смартфон Xiaomi Mi 1, собравший более 300 000 предзаказов за 34 часа.

За прошедшие годы бренд расширил присутствие от бытовой техники до высокотехнологичных электромобилей, а в начале 2026 года официально возглавил мировой рынок умных часов и браслетов по объему поставок.

Заглядывая в будущее, Xiaomi объявила о планах инвестировать не менее 8,7 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в течение ближайших трех лет. Эти средства будут направлены на глубокую интеграцию нейросетей во все устройства экосистемы HyperOS, обеспечивая пользователям качественно новый уровень взаимодействия с техникой.