Туркменистан представил практические шаги по поддержке экономики Афганистана

Туркменскую делегацию на встрече возглавил посол страны в Афганистане Ходжа Овезов.

В рамках заседания участники провели совместную оценку текущих возможностей и вызовов в отношениях между Афганистаном и государствами центральноазиатского региона. Особое внимание было уделено вопросам транзитного взаимодействия и разработке механизмов для более глубокого вовлечения Афганистана в систему глобальных связей.

В своем выступлении посол Овезов подробно проинформировал партнеров о конкретных мерах, предпринимаемых туркменской стороной для содействия восстановлению афганской экономики.

По итогам встречи делегаты высказались в поддержку продолжения работы данного Консультативного диалога и подтвердили заинтересованность в реализации совместных инфраструктурных и интеграционных проектов.