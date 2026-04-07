ПСВ в 27-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу

ПСВ из Эйндховена досрочно стал победителем чемпионата Нидерландов по футболу, завоевав золотые медали в 27-й раз в своей истории. Клуб удерживает чемпионский титул третий сезон подряд.

Разрыв между лидерами стал непреодолимым после того, как в воскресенье занимающий второе место «Фейеноорд» из Роттердама сыграл на выезде вничью с «Волендамом» – 0:0. После этой встречи в активе роттердамской команды стало 54 очка.

Таким образом, за пять туров до завершения турнира «Фейеноорд» лишился математических шансов догнать лидирующий ПСВ, на счету которого 71 очко.

Достижение клуба из Эйндховена является вторым результатом в истории лиги по количеству чемпионств. Рекордсменом по числу титулов остается амстердамский «Аякс», становившийся чемпионом 36 раз.