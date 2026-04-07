Общая сумма сделок на торгах ГТСБТ превысила $4 млн

За иностранную валюту представители деловых кругов ОАЭ, Афганистана, Грузии и Узбекистана приобрели базовое масло и полипропилен производства Госконцерна «Türkmennebit».

Также за валюту реализованы хлопчатобумажная пряжа, мука пшеничная, экстракт солодкового корня и наборы постельного белья. Покупателями выступили компании из ОАЭ, Турции и Сербии.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели закупили базовое масло и полипропилен, техническую серу производства «Türkmengaz», а также пшеничную муку, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, хлопчатобумажную ткань и текстильные отходы. Общая сумма внутренних сделок превысила 124 миллиона 806 тысяч манатов.