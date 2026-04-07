Концерн BMW завершает выпуск автомобилей 8-й серии

Решение объясняется тем, что модель достигла завершения своего стандартного жизненного цикла. Ранее автомобиль исчез из конфигуратора на официальном сайте бренда. Упоминания 8-й серии также отсутствуют на сайтах BMW в США и Германии. Последнее обновление модель получила в 2022 году.

Отказ от серии происходил постепенно. На конвейере дольше всего оставались версии M — купе, кабриолет и Gran Coupe. Финальной модификацией стала специальная версия M850i Edition M Heritage с особым оформлением.

Её представили в середине прошлого года, а поставки планировалось начать в начале 2026 года. Тираж ограничен 500 экземплярами, и, по имеющейся информации, их производство близится к завершению.

О возможном преемнике 8-й серии официальной информации пока нет.