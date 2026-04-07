Концерн BMW завершает выпуск автомобилей 8-й серии

Концерн BMW завершает выпуск автомобилей 8-й серии
Концерн BMW завершает выпуск автомобилей 8-й серии - img 2
Компания BMW прекратит производство автомобилей 8-й серии в апреле текущего года. Об этом сообщает издание CarBuzz со ссылкой на комментарий компании.

Решение объясняется тем, что модель достигла завершения своего стандартного жизненного цикла. Ранее автомобиль исчез из конфигуратора на официальном сайте бренда. Упоминания 8-й серии также отсутствуют на сайтах BMW в США и Германии. Последнее обновление модель получила в 2022 году.

Отказ от серии происходил постепенно. На конвейере дольше всего оставались версии M — купе, кабриолет и Gran Coupe. Финальной модификацией стала специальная версия M850i Edition M Heritage с особым оформлением.

Её представили в середине прошлого года, а поставки планировалось начать в начале 2026 года. Тираж ограничен 500 экземплярами, и, по имеющейся информации, их производство близится к завершению.

О возможном преемнике 8-й серии официальной информации пока нет.