В Госмедуниверситете им. М.Гаррыева обсудили связь экологии и здоровья

В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева прошла научно-практическая конференция «Экологическое благополучие — залог процветающего будущего», приуроченная ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.

Участники — медики, экологи и международные эксперты — обсудили влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. В начале конференции было отмечено, что охрана природы занимает важное место в государственной политике Туркменистана.

В докладах рассматривались вопросы развития «зеленой» экономики с применением цифровых технологий, значение экологической чистоты для здоровья будущих поколений, а также принципы рационального питания и здорового образа жизни в разных природных условиях.

Отдельное внимание уделили международному опыту. Представитель ПРООН рассказал о проектах в области устойчивого развития городов и переработки отходов.

Председатель общественной организации «Юный натуралист» в своем выступлении подчеркнула прямую зависимость между состоянием экосистем и физическим благополучием населения. Демонстрация тематических видеороликов, подготовленных организацией, наглядно показала важность экологического воспитания с юных лет.

Мероприятие прошло в интерактивном формате: специалисты организации «Юный натуралист» ответили на вопросы студентов. Самые активные из будущих врачей получили от организации памятные подарки.

Университету также вручили почётную грамоту за плодотворное сотрудничество с организацией.