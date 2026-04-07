Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

«Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких игроков не существует. Надеюсь, он хорошо проведет последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания», — сказал Линдерс.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сам футболист пока не определился с новым клубом, но намерен принять решение до начала чемпионата мира 2026 года.

Интерес к игроку проявляют «Ювентус», «Барселона», а также клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

В составе «Манчестер Сити» Силва шесть раз становился чемпионом Англии. В текущем сезоне он провёл 43 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.