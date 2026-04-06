Энтузиаст нашел в горах Кыргызстана гнездо редкого черного грифа

В горах на юге Кыргызстана любитель природы обнаружил гнездо редкой птицы — черного грифа.

В гнезде находился уже оперившийся птенец, при этом взрослых птиц рядом не было. Осмотрев его и убедившись, что он не ранен, энтузиаст покинул место, чтобы не беспокоить птицу.

Эколог Азамат Кожомкулов пояснил, что грифы — самые крупные хищные птицы, обитающие в Кыргызстане. Размах их крыльев может достигать 2,5 метров.

«Грифы — санитары природы Кыргызстана. Они выполняют роль мусорщиков и могильщиков. Основная их пища — падаль, трупы крупных животных. Ходят легенды, что птицы-трупоеды живут особенно долго. Действительно, взрослеют они дольше других птиц — несколько лет. Очень медленно развиваются и слабо размножаются, возможно, с перерывами на год-два. Поэтому каждый птенец — ценность. Живут грифы не более 30-ти лет. Грифы образуют важное звено живой природы: уничтожают трупы павших животных, чем предотвращают распространение эпизоотий. В Кыргызстане грифы охраняются государством», — отметил он.