Футбольный матч в Венгрии завершился со счётом 1:50

В рамках юношеской региональной лиги в Венгрии состоялся матч, который больше напоминает статистический парадокс, чем спортивное событие. Встреча между командой из Кишкунхалаша и «Чолиоспалосом» завершилась со счётом 1:50.

Все пошло не так уже с самого начала. Хозяева, занимавшие последнее место, не смогли собрать полноценный состав и вышли на поле вдевятером. Против них играл лидер чемпионата. Гости не согласились убирать двух человек для равенства. В итоге в ходе встречи отличились все игроки основного состава победителей и четыре запасных. Больше всего голов забил 17-летний Залан — 12 мячей в первом тайме, после чего он был заменён. Один из голов забил даже вратарь.

Единственный мяч (называть это голом престижа не поворачивается язык) команда из Кишкунхалаша забила на 69-й минуте, сделав счет на тот момент 1:37.

После матча федерация футбола Венгрии сняла команду из Кишкунхалаша с турнира. Причиной стало то, что клуб уже в четвёртый раз за сезон не смог собрать состав. Все результаты матчей с его участием были аннулированы.