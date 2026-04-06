США профинансируют первые элементы лунной базы уже в 2027 года

США планируют начать финансирование первых элементов будущей базы на Луне уже в 2027 финансовом году. Соответствующие средства заложены в проекте бюджета, который предусматривает создание условий для постоянного присутствия на спутнике Земли, прежде всего в районе южного полюса.

На автоматические миссии предлагается направить 175 млн долларов — они должны подготовить инфраструктуру для будущих пилотируемых полётов. Ещё 8,5 млрд долларов предусмотрено на программу Artemis, цель которой — высадка астронавтов на спутник Земли к концу 2028 года и постепенное развёртывание базы.

2 апреля стартовала миссия Artemis II: ракета Space Launch System с кораблём Orion отправилась с мыса Канаверал. Экипаж выполнит облёт Луны на расстоянии около 8000 км и вернётся на Землю через 10 дней. Этот полёт станет самым дальним для человека со времён Apollo 17.

Во время миссии на борту произошло задымление, также временно была потеряна связь. Историк космонавтики Александр Железняков заявил, что ситуация не представляет угрозы экипажу и не будет иметь долгосрочных последствий. Кроме того, в первый день полёта вышел из строя космический туалет из-за неисправности системы вентиляции. Несмотря на это, корабль успешно отделился от ракеты и штатно развернул солнечные панели.