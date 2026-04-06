Представлен первый смартфон с двумя 200-мегапиксельными камерами
В Китае стартовали продажи смартфона Vivo X300 Ultra — первого устройства с двумя камерами по 200 мегапикселей.
Модель доступна в четырёх версиях:
- 12/256 ГБ за $1010,
- 12/512 ГБ за $1085,
- 16/512 ГБ за $1160,
- 16 ГБ/1 ТБ за $1300.
Основная камера оснащена сенсором Sony Lytia 901 формата 1/1,12 дюйма. Второй 200-мегапиксельный датчик — Samsung ISOCELL HP0 — используется в модуле с телеобъективом. Также установлен сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen5 и предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 6600 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 40 Вт.
Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP69. В максимальной версии предусмотрена еще и спутниковая связь.