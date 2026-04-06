Глава Халк Маслахаты проинспектировал строительство здания хякимлика Аркадага

На территории города Аркадаг продолжается строительство ещё одного здания хякимлика. Ведущиеся здесь работы 4 апреля проинспектировал председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили в информационной программе Watan туркменского гостелерадио.

В ходе визита он осмотрел особенности здания, помещения для проведения заседаний и различных совещаний, залы для прессы, а также служебные и хозяйственные помещения. О характеристиках объекта и ходе строительства доложил председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что оснащение административных объектов, как и зданий производственного и социального назначения, должно соответствовать современным требованиям. В таких сооружениях необходимо создать комфортные условия для проведения встреч, организации работы журналистов, а также внедрения современных цифровых решений, отметил он, поделившись на этот счет своими рекомендациями.

Хяким города Аркадаг Г. Мәммедова от имени сотрудников хякимлика выразила благодарность за оказываемое содействие в обеспечении высоких темпов строительства административных объектов.

Также председатель Халк Маслахаты подчеркнул необходимость всестороннего освещения вопросов, связанных с расширением территории и развитием нового города, а также его продвижения на международной арене. В этой связи он дал ряд советов руководителям средств массовой информации.