В Швейцарии построят огромный парк развлечений, посвящённый шоколаду

В Швейцарии представлен проект расширения комплекса Maison Cailler в городе Брок, где планируется создать крупный туристический объект, посвящённый шоколаду, сообщает The Sun.

Проект предусматривает строительство новых объектов, что позволит значительно увеличить территорию комплекса. Среди новшеств — оранжереи с какао-деревьями, где посетители смогут увидеть процесс роста сырья для производства шоколада.

Также планируется открыть дегустационный зал и магазин, объединённые в зоне Emporium. Одной из главных достопримечательностей станет «летающий театр» — аттракцион с виртуальным путешествием над Швейцарией.

Исторические здания фабрики 1898 года после реставрации впервые откроют для посетителей, там разместят тематические экспозиции. Мастерскую Atelier du Chocolate расширят в три раза. В планах — строительство канатной дороги и дополнительных гостиниц.

Инвестиции в проект составят 400 млн швейцарских франков (свыше 500 млн долларов США). Строительство начнётся в этом году, открытие намечено на 2030 год. Ожидается, что после завершения работ число посетителей увеличится с 500 тысяч до 1,2 млн человек в год.