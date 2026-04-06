В ТГИФС прошла международная конференция по спорту и здоровому образу жизни

В Туркменском государственном институте физкультуры и спорта (ТГИФС) прошла международная научно-практическая конференция «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан — центр международного спортивного сотрудничества и здоровья». Мероприятие состоялось в онлайн-формате и было приурочено ко Всемирному дню здоровья.

В ходе конференции обсуждались вопросы развития спортивной дипломатии, подготовки спортсменов высокого уровня, а также роль физкультуры в укреплении здоровья. В рамках форума была организована выставка, где были представлены достижения страны в спорте, а также деятельность научно-методического центра «Олимп» и профильных научных объединений института.

В мероприятии приняли участие специалисты из Узбекистана, Турции, Китая, России, США, Великобритании, Грузии, Румынии, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Участники отметили, что спорт играет важную роль в укреплении дружбы взаимопонимания и доверия между народами, а также способствует продвижению мира. Подчеркивалось, что развитие спортивной науки помогает формировать у молодежи устойчивые принципы здорового образа жизни. Также говорилось о значении сотрудничества с национальными спортивными федерациями и использовании возможностей спорта для гармоничного развития молодого поколения.

Представитель Кембриджского университета Стив Кинг обратил внимание на важность физической активности в образовательных программах. По его словам, сочетание учебных занятий с физическими упражнениями помогает лучше усваивать материал, особенно по точным дисциплинам, и положительно влияет на поведение учащихся.

Эксперт из Университета спорта Чэнгду в Китае Хейтор Валенте рассказал о доступных методах подготовки спортсменов на примере футбола. Представитель Российского международного олимпийского университета Лев Гутман подчеркнул значение эффективного управления спортивными сооружениями.

Работа конференции продолжилась по тематическим секциям, где обсуждались практические подходы в педагогике спорта, укрепление здорового образа жизни, а также применение искусственного интеллекта и инновационных технологий.

Мероприятие прошло на фоне серии спортивных и культурных событий. В институте также были организованы соревнования по фиджитал-футзалу, баскетболу, настольному теннису и шахматам среди студентов.