В ГМУТ им. М.Гаррыева появится кабинет «Нетрадиционной медицины»

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов 4 апреля посетил штаб-квартиру Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, где провел рабочее совещание с участием вице-президентов Фонда О.Атабаевой и Р.Базарова. Об этом сообщили в информационной программе Watan туркменского телевидения.

В ходе совещания была представлена информация о текущей деятельности Фонда, направленной на оказание помощи детям, восстановление их здоровья, а также отправку гуманитарной помощи в различные страны мира. Отмечалось, что за счет средств Фонда организованы реабилитационные медицинские услуги для детей, перенесших операции.

Также прозвучала информация о подготовке к прибытию в Туркменистан опытных врачей из Китая и профессорско-преподавательского состава медицинских вузов дружественной страны.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость последовательного продолжения благотворительной деятельности Фонда, а также повышения эффективности международного сотрудничества в этой сфере. Особое внимание следует уделять обмену опытом с зарубежными партнерами в области природных методов лечения и дальнейшему совершенствованию работы санаториев страны.

Отдельно было отмечено, что целесообразно открыть кабинет «Нетрадиционной медицины» в Государственном медицинском университете Туркменистана имени М. Гаррыева. Подчеркнута важность взаимодействия с профильными структурами по данному направлению.