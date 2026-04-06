В Баку состоялась встреча участников группы «Галкыныш» с Эмином Агаларовым

В ходе визита в Азербайджан представители группы национальных конных игр «Галкыныш» встретились в Баку с певцом Эмином Агаларовым, сообщает МИЦ.

Агаларов пообщался с наездниками и ознакомился с условиями содержания ахалтекинских лошадей. Также ему продемонстрировали элементы программы, благодаря которой коллектив получил международное признание и награды на зарубежных аренах.

Певец отметил мастерство участников и грацию ахалтекинских скакунов, подчеркнув значение сохранения национальных культурных традиций.

В марте артисты группы «Галкыныш» совместно с представителями Государственного цирка Туркменистана и конного цирка имени Гёроглы выступили в бакинском комплексе Circus Sea Breeze. В рамках программы зрителям представили джигитовку и акробатические номера на ахалтекинских лошадях. Также были показаны выступления в различных цирковых жанрах, отражающие уровень подготовки артистов.