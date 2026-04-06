В Ашхабаде расширили молельный зал Мечети шахидов

В настоящее время ведутся работы по модернизации Мечети шахидов в Ашхабаде, рассчитанной на 500 человек. Этот вопрос обсуждался на совещании в штаб-квартире Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг, сообщили в информационной программе Watan туркменского телевидения.

О ведущихся работах отчитался вице-президент Фонда Р. Базаров в ходе визита председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в город Аркадаг.

Базаров также рассказал о строительстве и оформлении мечети, возводимой туркменскими строителями в городе Физули в Азербайджане.

Глава Халк Маслахаты отметил, что в рамках модернизации столичной мечети расширен молельный зал, и подчеркнул необходимость уделять особое внимание качеству строительных и отделочных материалов. Также он указал на важность учета мнения местных жителей при проведении отделочных работ в мечети, строящейся в Азербайджане.