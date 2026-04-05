Tesla обошла BYD и вернула себе лидерство по поставкам электромобилей

По итогам первого квартала Tesla впервые с конца 2024 года опередила китайскую компанию BYD по объёмам поставок электромобилей.

Согласно данным, поставки американского автопроизводителя в первом квартале снизились на 14 % по сравнению с предыдущим кварталом, однако в годовом выражении выросли на 6 % и составили 358 023 автомобиля.

У BYD показатели оказались ниже: компания сократила поставки электромобилей и гибридов на 25,5 %, до 310 389 единиц. При этом Tesla выпускает только электромобили, тогда как BYD производит также гибридные модели, поэтому прямое сравнение не совсем корректно. Тем не менее, в сегменте электромобилей американская компания показала более высокий результат.

Эксперты связывают снижение показателей BYD с высокой зависимостью от китайского рынка, где усилилась конкуренция и наблюдается насыщение. Tesla, в свою очередь, работает на разных рынках, что помогает ей сохранять более стабильные позиции.

Компании конкурируют за лидерство на мировом рынке электромобилей с середины 2023 года. К концу того года BYD впервые обошла Tesla по продажам, а с конца 2024 года удерживала лидерство, которое теперь вновь перешло к Tesla.