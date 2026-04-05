Icelandair ищет «плохого фотографа», чтобы предложить ему поездку в Исландию

Авиакомпания Icelandair объявила конкурс, победитель которого получит 10-дневное путешествие в Исландию. Проект направлен на то, чтобы показать: даже человек без опыта может сделать в этой стране хорошие снимки, сообщает Euronews.

Организаторы отмечают, что сегодня камера есть почти у каждого, однако это не гарантирует качественные фотографии. Многие сталкиваются с размытыми кадрами или неудачными ракурсами.

В рамках кампании под названием «really bad photographer» компания ищет участника без профессионального опыта и без серьёзного интереса к фотографии. При этом кандидат должен быть готов появляться на фото и видео, а также участвовать в активностях на свежем воздухе.

Победителю оплатят перелёт туда и обратно, проживание и выделят средства на личные расходы. Кроме того, предусмотрено вознаграждение в размере 43 000 евро за созданный контент.

Для участия необходимо быть старше 21 года, иметь действующий паспорт и возможность путешествовать в Исландию, Великобританию и США.

Заявку можно подать на специальном сайте, где предлагается ответить на шесть вопросов о своих навыках. Дополнительно участники могут отправить короткое видео с объяснением, почему именно они подходят для участия.