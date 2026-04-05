Ford GT Mk IV стал быстрейшим автомобилем с ДВС на «Нюрбургринге»

Суперкар Ford GT Mk IV стал самым быстрым автомобилем с негибридным двигателем внутреннего сгорания на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе». Об этом сообщила компания Ford, подводя итоги заездов на 21-километровом автодроме в Германии.

Запись рекордного заезда на опубликовали на YouTube.

Автомобиль показал время круга 6 минут 15,977 секунды. Это третий результат в истории трассы. За рулем находился бельгийский гонщик Фредерик Вервиш.

Машина уступила по времени круга только двум прототипам — Porsche 919 Evo (5 минут и 19,546 секунды) и электрическому Volkswagen ID.R (6 минут и 5,336 секунды).

Ford GT Mk IV также стал самым быстрым американским автомобилем, когда-либо выступавшим на этой трассе. Среди серийных моделей лучший результат с 2024 года принадлежит гибридному Mercedes-AMG One — 6 минут 29,05 секунды.

Суперкар Ford опередил ряд электрических моделей. Среди них Xiaomi SU7 Ultra Prototype с временем 6 минут 22,091 секунды и Lotus Evija — 6 минут 24,047 секунды. Ближайший результат среди бензиновых серийных автомобилей показал Porsche 991 GT2 RS от Manthey — 6 минут 43,3 секунды.

Дорожная версия Ford GT снята с производства несколько лет назад, однако трековая версия Mk IV продолжает выпускаться. Планируется выпустить 67 таких автомобилей, стоимость каждого начинается от 1,7 млн долларов. Модель оснащена 3,8-литровым двигателем EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом мощностью 831 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.