Эрлинг Холанд приобрёл редкий суперкар Maybach Virgil Abloh

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд приобрёл редкий автомобиль Mercedes-Maybach Virgil Abloh, выпущенный ограниченной серией в 150 экземпляров.

Как сообщает The Sun, модель стала частью коллекции футболиста, в которой уже есть Aston Martin DBX 707 стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов, Rolls-Royce Cullinan за 300 тысяч фунтов и Porsche 911 GT3.

Maybach Virgil Abloh — это специальная версия S-класса, созданная совместно с покойным художественным директором Louis Vuitton. Автомобиль отличается двухцветным дизайном: верх окрашен в чёрный глянец, нижняя часть и диски — в песочный цвет.

Модель оснащена 6,0-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом. Максимальная скорость составляет 155 миль в час, разгон до 60 миль в час занимает 4,5 секунды. Автомобиль имеет полный привод.

Стоимость машины оценивается примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов.