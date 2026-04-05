Создатель джинсов Леви Страусс сам так и не стал их носить. Почему?

Джинсы сегодня носят люди всех возрастов, однако их создатель Леви Страусс ни разу не включил их в свой гардероб.

Считается, что джинсы появились благодаря Леви Страуссу, семья которого в 1847 году переехала в США и занялась продажей тканей. Во время «золотой лихорадки» стало ясно, что рабочим нужна прочная одежда, способная выдерживать тяжёлые условия труда.

Сначала продавались хлопковые ткани, из которых шили брюки. Но такие штаны быстро рвались, особенно в области карманов и швов. Тогда портной Джейкоб Дэвис предложил укреплять карманы металлическими заклёпками и использовать плотную ткань деним с двойной строчкой. Патент на изделие в 1873 году он оформил совместно со Страуссом.

Изначально джинсы считались одеждой для рабочих. В XIX веке общество было строго разделено по социальным слоям, и деловой человек, каким был Страусс, не носил подобную одежду. Он предпочитал костюмы, рубашки и галстуки.

Кроме того, Страусс придерживался консервативных взглядов и следовал принятым нормам. Даже успех изобретения никак не повлиял на его стиль. Он умер в 1902 году.

Широкую популярность джинсы получили только в 1950-х годах, когда их стали воспринимать как символ свободы и равенства.