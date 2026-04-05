Посол Туркменистана в Грузии провел серию встреч: обсудили политику, экономику и медицину

Посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейитмаммедов провёл ряд встреч с представителями грузинских ведомств и научных учреждений, в ходе которых обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества. О переговорах сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

2 апреля состоялась встреча посла с заместителем министра иностранных дел Грузии А.Хвтисиашвили. Стороны обсудили перспективы взаимодействия, уделив внимание политическому диалогу, экономическим связям, а также сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах. Отдельно отмечена роль взаимных визитов для укрепления партнёрства. Также рассмотрены документы, формирующие правовую базу сотрудничества, и подчеркнута необходимость её дальнейшего совершенствования.

3 апреля посол встретился с министром по делам вынужденно перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии М.Сарджвеладзе. Во встрече участвовали ректор Тбилисского государственного университета И.Натрошвили и директор Фармакохимического института М.Гетия.

Стороны обсудили сотрудничество в фармацевтике, медицинских исследованиях и внедрении новых технологий в здравоохранение. Отдельное внимание уделено изучению лекарственных растений и развитию фитотерапии. Посол отметил значение 17-томного энциклопедического труда председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», где подробно описаны их свойства и применение.

В завершение встречи участники выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии. Для посла также провели экскурсию по институту.