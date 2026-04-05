Новая трасса в Саудовской Аравии поднимет гонки «Формулы-1» в воздух

В Саудовской Аравии строят новую трассу «Формулы-1», частью которой станет участок на высоте около 70 метров. Проект реализуется в районе Qiddiya, примерно в 45 километрах от Эр-Рияда, и рассматривается как один из самых масштабных в автоспорте.

Главной особенностью автодрома станет первый поворот, расположенный на уровне примерно 20-этажного здания. Такая конструкция требует сложных инженерных решений, связанных с нагрузками, устойчивостью и безопасностью.

Проект разрабатывают архитектор гоночных трасс Герман Тильке и бывший пилот «Формулы-1» Алекс Вурц. Трасса получит 21 поворот и три зоны DRS — участки, где гонщики смогут использовать систему снижения аэродинамического сопротивления для увеличения скорости. Ожидается, что максимальная скорость болидов в этой трассе достигнет около 325 км/ч.

Удобству зрителей уделено особое внимание. Вместо стандартных трибун для них предусмотрены террасы и смотровые площадки, интегрированные в общий архитектурный комплекс. Рядом планируется развитие развлекательной инфраструктуры.

Новый автодром станет частью стратегии по развитию туризма и индустрии развлечений. В будущем, после завершения строительства (ориентировочно после 2027 года) этап «Формулы-1» планируется перенести сюда из Джидды.

Эксперты считают, что такие проекты задают новые стандарты в строительстве, объединяя инженерные решения, архитектуру и коммерческое использование.