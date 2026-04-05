Исторический фильм «Тамерлан» вышел в мировой прокат: с 2 апреля 2026 года картина показывается более чем в 30 странах. Проект создан совместно американской компанией Mystery Box, узбекской 7SABER и казахстанской BWG Production.

Выход фильма приурочили к мероприятиям к 690-летию со дня рождения Эмира Тимура. В Ташкенте это событие отметили с большой торжественностью, проведя марш воинских частей министерств и ведомств Вооружённых сил Узбекистана.

Права на дистрибуцию фильма проданы более чем в 120 стран и регионов — от государств СНГ до Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Дистрибуцией на ключевых рынках занимаются Signature Entertainment (Великобритания), Perspectives Entertainment (Франция), Youplanet (Испания), Neo Glow (Китай), Pflug (Япония), Lumix Media (Южная Корея) и десятки других компаний.

По оценкам создателей, потенциальная аудитория ленты превышает 250 миллионов человек.

В США фильм станет доступен в цифровом формате 14 апреля через Well Go USA Entertainment, а в июне выйдет на физических носителях.

Картина рассказывает историю полководца Тамерлана. Идея проекта возникла более 20 лет назад у режиссёра Джейкоба Шварца. Сценарий Мэтью Грина основан на событиях XIV века, а при подготовке использовались исторические документы при консультации специалистов из Узбекистана.

Съёмки проходили в Хиве, на городище Топрак-кала и в степях Казахстана. В работе ежедневно участвовало около 530 человек, в батальных сценах — до 800. Бюджет фильма оценивается примерно в $30 млн.

Главную роль исполнил американский актёр скандинавского происхождения Кристиан Мортенсен. Он также выступил продюсером и самостоятельно выполнил все трюки.

«Думаю, мы сделали всё, чтобы сделать фильм настолько исторически достоверным, насколько это возможно. При этом мы старались рассказать уникальную историю», — заявил режиссёр Джейкоб Шварц.

По замыслу авторов, картина должна занять место в ряду таких масштабных исторических эпосов, как «Гладиатор», «Храброе сердце» и «Последний самурай».