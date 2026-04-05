В Ашхабаде утвердили правила работы платных автостоянок

В Ашхабаде утвержден порядок организации и использования платных общественных автостоянок. Документ вступил в силу и опубликован на официальном сайте Министерства юстиции Туркменистана.

Порядок закреплен постановлением хякима Ашхабада №171 от 2 марта 2026 года и зарегистрирован Министерством юстиции 27 марта под номером 1936.

Новые правила направлены на упорядочение транспортных потоков, более рациональное использование городской инфраструктуры и снижение выбросов автотранспорта. Они распространяются на все виды транспорта, в том числе электромобили.

Документ устанавливает требования к парковочным зонам. Для легковых автомобилей предусмотрены места не менее 2,5 на 5 метров, для грузового транспорта — не менее 3 на 7 метров. От 1% до 10% парковочных мест выделяется для людей с инвалидностью и обозначается специальными знаками. Ширина проездов должна быть не уже 7 метров, скорость движения на территории стоянок ограничена 5–10 км/ч.

При въезде водитель обязан получить подтверждающий документ — карту, талон или чек. Парковки работают ежедневно, однако оператор может временно приостановить их работу, заранее уведомив пользователей минимум за три рабочих дня до этого. На территории запрещены стоянка с работающим двигателем, а также ремонт и обслуживание автомобилей.

Бесплатное пользование предоставляется ряду категорий граждан, среди них участники Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от радиационных аварий, инвалиды I и II группы, родители и законные представители детей с инвалидностью. Также не взимается плата за остановку до 15 минут при посадке или высадке пассажиров либо погрузке и разгрузке.

Стоимость парковки зависит от типа транспорта, занимаемой площади и времени размещения. Оплата возможна наличными и безналичным способом, тарифы устанавливают владельцы или управляющие стоянок.