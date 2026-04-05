В Ашхабаде пройдет массовый инклюзивный забег в честь Дня Европы

11 апреля в Ашхабаде пройдет массовый инклюзивный забег на разные дистанции, приуроченный ко Дню Европы.

Организаторами выступают Представительство Европейского Союза в Туркменистане совместно с Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и хякимликом Ашхабада при поддержке общественного движения Run-Rush.

Маршруты всех дистанций пройдут вокруг Парка Независимости. Участники смогут выбрать дистанции на 2, 5 и 10 км. В забеге на 2 км допускаются дети до 16 лет в сопровождении взрослых, на дистанции 5 и 10 км — участники от 16 лет и старше.

«Независимо от того, являетесь ли вы опытным бегуном или просто хотите провести активное и радостное утро с друзьями и семьей, это мероприятие – прекрасная возможность собраться вместе в духе дружбы», – говорится в сообщении организаторов.

Победителям и активным участникам вручат призы и памятные подарки. Предварительная офлайн-регистрация пройдет 7–8 апреля с 16:00 до 20:00 в кофейне Hiroo Ashgabat (9-й микрорайон) и зоомагазине по проспекту Махтумкули, 150. Для участия необходимо предъявить удостоверение личности.

Организаторы призывают всех желающих присоединиться к мероприятию и отметить День Европы в атмосфере единства и дружбы.