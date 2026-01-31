Языковой вуз Туркменистана проведет олимпиады среди школьников

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади с марта по май проведёт 5 олимпиад среди учащихся 11-12 классов школ страны по туркменскому, английскому, французскому, русскому и немецкому языкам.

В частности, 14 марта состоится II Олимпиада по туркменскому языку, 28 марта — IV Олимпиада по английскому языку, 4 апреля — III Олимпиада по французскому языку, 2 мая — IV Олимпиада по русскому языку и 16 мая — III Олимпиада по немецкому языку, сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

В этой связи вуз принимает заявки на участие. Для заинтересованных старшеклассников подробная информация о правилах регистрации и проведении каждой из олимпиад доступна на сайте института.