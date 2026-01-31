ТАПИ улучшит жизнь миллионов людей в Центральной и Южной Азии – посол США в Ашхабаде

Соединенные Штаты признают значение газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) не только как маршрута транспортировки природного газа, но и как потенциального фактора экономического роста и региональной стабильности. Об этом заявила посол США в Туркменистане Элизабет Руд в интервью изданию NCA.

«Мы понимаем, что ТАПИ способен улучшить жизнь миллионов людей в Центральной и Южной Азии за счет расширения доступа к энергии и содействия региональному сотрудничеству», – сказала дипломат.

Она также отметила, что поддержка ТАПИ со стороны Соединенных Штатов основывается на более широкой политике в области региональной энергетической безопасности и диверсификации экспорта энергоресурсов Туркменистана.

Строительство газопровода ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров в год и протяженностью более 1,8 тыс. километров началось в 2015 году в Туркменистане. Планируется, что ТАПИ пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе.

Госконцерн «Туркменгаз» уже завершил строительство 214-километрового участка на территории Туркменистана и полностью подготовил его к эксплуатации. В настоящее время ведутся работы на афганском участке.