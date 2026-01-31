США проведут в Туркменистане мероприятия к 250-летию независимости

Посол США в Туркменистане Элизабет Руд в интервью изданию NCA заявила, что в преддверии 250-летия подписания Декларации независимости США Американские центры в Туркменистане проведут специальные программы и мероприятия.

«Важно отметить, что эти торжества не ограничиваются территорией Соединённых Штатов. Здесь, в Туркменистане, мы с радостью приглашаем туркменскую аудиторию присоединиться к празднованию этой знаменательной годовщины. В течение ближайших месяцев наши Американские центры по всему Туркменистану проведут специальные программы и мероприятия, посвящённые истории, культуре и ценностям, которые определяют Соединённые Штаты», – сказала дипломат.

По её словам, 4 июля 2026 года Соединённые Штаты отметят 250-летие подписания Декларации независимости. Эта годовщина – не просто празднование основания страны, но и повод для осмысления непреходящих ценностей свободы, демократии и верховенства закона, отметила Руд.

Под руководством Президента Дональда Трампа США инициировали годовую программу торжественных мероприятий, стартовавшую в мае 2025 года и продолжающуюся до Дня независимости 4 июля 2026 года, сообщила посол. Цель программы – вдохновить на новое осмысление американской истории, пригласить всех прикоснуться к красоте страны и пробудить дух приключений и инноваций.

Американские центры в Туркменистане также запустят интерактивные кампании на платформах в социальных сетях, предоставляя участникам возможность познакомиться с рассказами американского народа, принять участие в обсуждениях и поделиться своими взглядами на темы свободы и инноваций, добавила Руд.

«Мы делимся богатой историей Америки и отдаём дань жизненно важной роли американской дипломатии в обеспечении мира и стабильности во всём мире. Эта веха напоминает нам, что американский эксперимент – путь, пройденный поколениями американцев дома и за рубежом – остаётся живой историей, постоянно обновляемой нашим стремлением к более совершенному Союзу», – заключила дипломат.