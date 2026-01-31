США предложили Туркменистану развивать партнерство в сфере спортивной дипломатии

Посол Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Элизабет Руд заявила в интервью изданию «NCA», что спортивная дипломатия станет одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран в рамках инициативы «Декада спорта в Америке».

«Одной из особенно перспективных областей является спортивная дипломатия. В рамках инициативы «Декада спорта в Америке» (2024–2034) спортивная дипломатия будет служить ориентиром для наших усилий в сфере общественной дипломатии», – сказала дипломат.

Она отметила, что в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года и летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года США намерены развивать сотрудничество с туркменскими партнерами. По ее словам, это направлено на продвижение спортивных достижений, культуры и лидерства, привлечение инвестиций и развитие туризма, а также расширение возможностей для женщин и девушек в спорте.

Посол также подчеркнула, что у сторон есть возможность запустить новые инициативы, которые определят следующее десятилетие взаимодействия между странами. «Наши ежегодные двусторонние консультации и регулярные рабочие группы с Министерством иностранных дел Туркменистана обеспечивают прочную основу для стратегического диалога и сотрудничества», – отметила она.

Дипломат добавила, что Американские центры, спортивные послы и программы обмена сыграют ключевую роль в реализации этих инициатив. Она призвала туркменские учреждения рассмотреть возможность участия в программах обмена в сфере спортивной дипломатии в 2026 году.