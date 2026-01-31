США намерены наращивать сотрудничество с Туркменистаном в энергетике и торговле

Соединенные Штаты стремятся углубить двустороннее сотрудничество с Туркменистаном, сосредоточившись на энергетическом партнерстве, расширении торговых связей и привлечении американского бизнеса на туркменский рынок. Об этом заявила посол США в Ашхабаде Элизабет Руд в интервью изданию NCA.

«Мой первоочередной приоритет – наращивать динамику двустороннего сотрудничества, заложенную во время встречи Президента Дональда Трампа с Президентом Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита в формате «C5+1» в ноябре прошлого года. Мы вступаем в новую эру американо-туркменских отношений, сосредоточенных на углублении связей, расширении торгового сообщения и развитии сотрудничества в энергетике», – отметила дипломат.

По словам Руд, США поддерживают расширение и диверсификацию международных рынков для туркменского природного газа. Важным шагом станет достижение соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном по делимитации дна Каспийского моря, что откроет путь для строительства Транскаспийского газопровода – проекта, который Вашингтон «давно поддерживает».

Посол также подчеркнула стремление США содействовать формированию благоприятного делового климата для американских компаний в Туркменистане. Такие корпорации, как Boeing, GE и John Deere, уже играют важную роль в экономическом развитии страны, отметила она.