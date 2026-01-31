Посол США заявила о готовности американских компаний углубить партнерство с Туркменистаном

Посол США в Ашхабаде Элизабет Руд в интервью изданию «NCA» сообщила о заинтересованности американских компаний в развитии партнерства с Туркменистаном в сферах энергоэффективности, нефтехимии и возобновляемой энергетики.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать региональную взаимосвязанность и усилия по привлечению инвестиций в такие сферы, как энергоэффективность, переработка и производство нефтехимической продукции, а также внедрение американских технологий для сокращения выбросов метана и развития возобновляемой энергетики», – заявила дипломат.

Руд отметила, что американские компании уже внесли значительный вклад в развитие Туркменистана. В частности, компании по производству программного обеспечения Palo Alto, Fortinet, CISCO и Hewlett-Packard предоставили решения в области кибербезопасности. GE Vernova поставляет генераторы для электрификации страны, а техника John Deere, Caterpillar и Case New Holland используется в строительстве и сельском хозяйстве.

Посол также подчеркнула роль энергетических компаний SLB, Baker Hughes, Halliburton и Gateway Ventures International в освоении энергетических ресурсов Туркменистана.