В Туркменистане передовиков таможенной службы наградили медалями

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню защитников Отечества, в Государственной таможенной службе Туркменистана прошла торжественная церемония вручения государственных наград и присвоения очередных воинских званий.

Торжественное мероприятие прошло в Центральном аппарате Службы в праздничной атмосфере.

Передовики таможенной службы были награждены медалью Туркменистана «Мяликгулы Бердымухамедов», медалью «За любовь к Родине», а также медалью «За безупречную воинскую службу перед Родиной» II и III степеней.

Ряду военнослужащих были присвоены очередные высшие воинские звания.

Военнослужащие, удостоенные государственных наград и воинских званий, выразили искреннюю благодарность, подтвердив свою готовность и впредь добросовестно служить родной земле, сообщается на сайте Государственной таможенной службе Туркменистана.