В Лебапе прошла встреча «Вместе вокруг одного очага»

В культурном центре этрапа Гарабекевул Лебапского велаята состоялась встреча под названием «Вместе вокруг одного очага», организованная этрапской библиотекой и посвященная девизу 2026 года «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

В мероприятии приняли участие известная в этрапе поэтесса Огульбег Джумаева и местные жители.

Большое впечатление на участников произвела книжная выставка под названием «Секрет мира раскрывается через книгу», организованная специалистами библиотеки, сообщается на сайте Министерства культуры Туркменистана.