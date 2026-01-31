«Бенфика» и «Реал» встретятся в плей-офф Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. В ней приняли участие команды, занявшие с 9-го по 24-е места по итогам общего этапа турнира.
Португальская «Бенфика» вновь сыграет с мадридским «Реалом». Ранее команды встречались в заключительном, восьмом туре основного этапа, где португальцы одержали победу со счетом 4:2.
Другие пары стыкового раунда:
«Пари Сен-Жермен» – «Монако»
«Карабах» – «Ньюкасл»
«Галатасарай» – «Ювентус»
«Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»
«Брюгге» – «Атлетико» Мадрид
«Олимпиакос» – «Байер»
«Будё-Глимт» – «Интер»
Первые матчи стыкового этапа пройдут 17 и 18 февраля, ответные встречи состоятся 24 и 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.