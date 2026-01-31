Американские центры в Туркменистане ежегодно посещают более 100 тысяч человек – посол

Американские центры в Туркменистане ежегодно принимают свыше 100 тысяч посетителей, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом заявила посол США в Туркменистане Элизабет Руд в интервью изданию NCA.

«Американские центры в Туркменистане продолжают оставаться ключевым элементом нашего взаимодействия. Центры в Ашхабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабаде ежегодно принимают свыше 100 тысяч посетителей и 83 тысячи участников программ, что является одним из самых высоких показателей в мире», – сказала дипломат.

По ее словам, американские центры служат площадками для изучения английского языка, профессионального развития и культурного обмена, предоставляя туркменскому обществу доступ к американским ресурсам, технологиям и идеям. «Они являются важнейшими платформами для продвижения английского языка и расширения партнерства между нашими странами», – отметила посол.

Она также подчеркнула, что сотрудничество в сфере образования – еще одна область, где партнерство двух стран значительно расширилось. «Наша программа развития потенциала английского языка предоставила бесплатные курсы английского для членов Меджлиса, работников авиационной отрасли и других государственных служащих Туркменистана», – сообщила дипломат.

Посол напомнила, что в октябре прошлого года туркменская делегация от Министерства образования посетила США для укрепления академических связей, подписания меморандумов о взаимопонимании и изучения совместных проектов в области образования, науки и технологий. Визит включал встречи с несколькими американскими университетами и колледжами, посвященные онлайн-образованию, технологической дипломатии и разработке современных образовательных программ. «Инновации, технологии и модернизация в сфере образования все больше формируют наше партнерство», – заключила она.