Туркменский арбитр Рамазанов получил назначения на матчи Кубка Азии по футзалу

Арбитр ФИФА из Туркменистана Тимур Рамазанов получил назначения на матчи финального раунда Кубка Азии по футзалу, который проходит в Индонезии. Об этом сообщила Федерация футбола Туркменистана.

Рамазанов уже отсудил встречу первого тура между сборными Японии и Австралии, которая завершилась победой японской команды со счетом 6:2. Туркменский судья также выполнит обязанности третьего арбитра в матче между сборными Ирака и Республики Корея во втором туре.

Кроме того, на турнире в качестве инспектора арбитров работает специалист Федерации футбола Туркменистана, ведущий эксперт Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Вадим Баратов.

18-й Кубок Азии по футзалу продлится до 7 февраля. Индонезия во второй раз принимает финальный раунд континентального первенства.