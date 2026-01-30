Туркменистан является надежным стратегическим партнером Узбекистана – посол

Туркменистан всегда является надежным стратегическим партнером Узбекистана в реализации масштабных трансрегиональных проектов сотрудничества, в том числе по продвижению перспективных транспортно-транзитных коридоров, расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также обеспечению надежного мира и безопасности. Об этом заявил посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов в ходе брифинга для журналистов, посвященного содержанию и процессу обновления Стратегии «Узбекистан – 2030».

Дипломат подчеркнул, что особое значение для Узбекистана имеет укрепление дружественных и добрососедских отношений с братским Туркменистаном. «Наши страны и народы объединяют многовековые исторические и культурные узы, духовная близость, схожесть языка и традиций», – отметил он.

По словам Алимова, благодаря твердой политической воле лидеров стран – Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – сотрудничество между странами вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства. «Регулярные встречи и переговоры между лидерами наших государств свидетельствуют о глубоком взаимопонимании и стремлении к совместному прогрессу», – добавил посол.

Алимов отметил, что обновленная Стратегия «Узбекистан – 2030» служит прочным фундаментом для дальнейшего укрепления регионального и международного сотрудничества. Отношения с государствами Центральной Азии, являющиеся главнейшим приоритетом внешней политики страны, поднимаются на качественно новый уровень и укрепляются в духе многовековых уз дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и взаимного доверия.

«Благодаря политической воле и общим усилиям лидеров наших стран Центральная Азия сегодня превращается в пространство доверия, устойчивого развития и добрососедства, где особое значение придается взаимной поддержке и совместному решению общих задач», – сказал дипломат.

По его словам, в новых геополитических условиях Центральноазиатский регион вновь возвращает себе роль, которую играл еще во времена Великого шелкового пути, выступая связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, перекрестком культур и экономических интересов. Обновленная Стратегия «Узбекистан – 2030» полностью соответствует этим приоритетам и будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных узбекско-туркменских отношений на благо процветания братских народов двух стран, заключил Алимов.